Удар зніс частину будівлі.

Українські захисники поцілили у базу найманців російської ПВК "Вагнер" в Кадіївці на Луганщині, повідомляє офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

На опублікованих фото видно, що удар зніс частину будівлі. Дані щодо втрат ворога уточнюються.

Російські ЗМІ підтверджують атаку ЗСУ на готель в Кадіївці. При цьому стверджується, що він був порожнім.

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Окупанти заявили, що удар здійснили з далекобійної РСЗВ HIMARS.

"Влучання було у приватний готель, він у районі центрального ринку. Зараз він не працював. На місці вже працюють рятувальники, розбирають завали", — розповіли колаборанти.

Вибухи у росіян в Кадіївці – що відомо

У серпні трапилась "бавовна" у місцевому готелі "Донбас", де напередодні розмістили російських десантників. Це викликало неабияку паніку серед окупантів.

Вибухи у штабі росіян в Кадіївці були й у липні.

У результаті одного з "прильотів" на складах боєприпасів ворога в Кадіївці детонувало кілька годин.

Останні вибухи на базах росіян – актуальні новини

Напередодні стало відомо про розгром лігва "кадирівців" у Мелітополі. Серед ліквідованих міг бути "смотрящий" від Кадирова. Дані щодо втрат РФ уточнюються.

А вранці 10 грудня загорілась казарма з "частково мобілізованими" росіянами у смт Радянське окупованого Криму. За різними даними, у будівлі перебували сотні окупантів.

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