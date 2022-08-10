Він віддавав накази про розстріл мирних жителів під час окупації Броварського району.

Служба безпеки України розкрила ім'я окупанта, який наказав розстріляти цивільних у Київській області. Правоохоронці зібрали повну доказову базу на цього військового злочинця і вже повідомили йому про підозру.

У розпорядженні СБУ також є перехоплення телефонної розмови зі злочинним наказом окупанта, його опублікували в Telegram-каналі установи.

Старший лейтенант ЗС РФ Антон Струєв з позивним "Беркут" підозрюється за ст.438 КК (порушення законів і звичаїв війни). Окупант віддавав накази про розстріл мирних жителів під час окупації Броварського району Київщини.

"Та валіть там всіх ...! Є цивільні ... у витрату всіх!",- наказував "Беркут" своєму підлеглому.

"А в селах Мокрець і Заворичі окупант особисто брав у полон мирних жителів і жорстоко допитував їх. Встановлено, що вранці 22 березня 2022 року Струєв наказав стріляти в цивільного жителя, який випадково опинився поруч. Окупанти залишили чоловіка помирати. Після важкого поранення той вижив. Він упізнав свого вбивцю і готовий свідчити проти нього в Міжнародному суді", - додали в СБУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що СБУ оприлюднила список зрадників, які перейшли на бік окупантів на Запоріжжі.

Вас також можуть зацікавити новини: