Також задокументовано факти викрадення людей, до яких потім вчиняли насильство чи погрожували фізичною розправою.

Служба безпеки України оприлюднила список зрадників, що перейшли на бік окупантів у Запорізькій області. Колаборанти приєдналися до створеного агресором "головного управління МВС у Запорізькій області". 17 зрадникам вже оголосили про підозру.

Про це повідомляється у Telegram-каналі СБУ.

"Так, одним із керівників псевдоутворення призначено колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького, який наразі очолює окупаційну адміністрацію в регіоні. За завданням російських кураторів, так зване "мвд" придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами", - йдеться у повідомленні.

Також СБУ задокументувала факти викрадення людей, до яких потім вчиняли насильство або погрожували фізичною розправою. Встановлено, що зрадники незаконно проникають до помешкань місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Там вони проводять "обшуки", після яких з осель зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі власників.

Окрім цього СБУ встановила, що фейкові правоохоронці обложили "даниною" місцевих підприємців та керівників фермерських господарств. За можливість вести комерційну діяльність окупанти вимагають гроші.

Правоохоронці зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення, адже нині зрадники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Також СБУ оприлюднила деякі прізвища зрадників, які увійшли до "керівного складу" окупаційного органу:

Селіванов О.С. – заступник начальника "обласного" управління;

Кошель О.В. – начальник Мелітопольського міжрайонного управління;

Чудак В.В. – начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу;

Ракитянський С.О. – перший заступник Бердянського міськвідділу;

Орлов В.В. – начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;

Аліпов О.Є. – заступник начальника Токмацького райвідділу;

Шопов С.П. – начальник "народної міліції" у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;

Мітленко Ю.В. - начальник паспортного столу Токмакського міжрайонного відділу;

Міхєєв В.В. - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г.Мелитополь".

В СБУ наголошують на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Торецьку затримали 12 колаборантів, які за гроші здавали "кураторам" інформацію про наших військових.

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