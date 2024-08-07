'Важка ситуація': Z-канали заявили, що ЗСУ зайняли кілька сіл Курської області

Росіяни також стверджують, що українське командування нібито продовжує перекидати резерви.

Російські Z-пабліки заявили, що ЗСУ зайняли населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове в Суджанському районі Курської області.

Як пише Астра з посиланням на кілька Z-ресурсів, "зберігається важка ситуація" у Суджанському районі. На північно-західній ділянці підрозділи ЗСУ нібито зайняли населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове.

Лінія контролю на трасі Рильськ - Суджа достеменно невідома. За версією росіян, на південний схід ЗСУ нібито змогли розширити зону контролю трасою 38К-004, просунувшись у напрямку до західного передмістя Суджі - Гончарівки. За непідтвердженими даними, у населеному пункті тривають бої.

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"Напружена ситуація зберігається в хуторі Олешня - там російські військовослужбовці практично в повному оточенні ведуть запеклі бої з незліченним супротивником. За попередньою інформацією, всього на підконтрольній ЗСУ території Курської області перебуває до 400 членів українських формувань", - пише канал.

Росіяни також стверджують, що українське командування нібито продовжує перекидати резерви. Також пабліки заявили, що фіксується велике скупчення українських формувань у Юнаківці, звідки вони через Басівку прямують до Свердликового чи у бік Гончарівки.

Канал "Рибар" заявляє, що усього вздовж кордону командування ЗСУ зосередило до двох тисяч членів українських формувань. Частково цю інформацію підтверджує канал "Оперативні зведення".

"Друзі, те, що вони проникли в Свердликове, це правда, у мене там живуть рідня та однокласниця", - стверджує мешканка Курської області.

Тим часом у курских пабліках і каналах зростає кількість публікацій з проханням знайти та допомогти вивезти родичів із населених пунктів, які, за даними місцевих жителів, залишилися без зв'язку.

За словами родички мешканців Свердликова в Суджанському районі, з якою раніше поговорила ASTRA, там досі залишаються її бабуся з дідусем. Зв'язку з ними немає, у населеному пункті відсутнє світло, вода та газ. Виїхати, за її словами, змогли не всі, а ті, хто все ж таки зміг вибратися з атакованого села, виїжджали на власних автомобілях.

"Прорив" у Курську область

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня з'явилися повідомлення про бої на кордоні з Росією. Російські провоєнні канали звинуватили Україну в прориві кордону, проте в Генеральному штабі Збройних сил не коментували цю інформацію.

Міністерство оборони Росії повідомило, що "противник намагався прорватися", проте "війська зазнали значних втрат і відступили". Незабаром вони видалили цей фрагмент зі свого Telegram-каналу.

Увечері т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що на кордоні зберігається напружена обстановка, тривають бої.

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