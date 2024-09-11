Росіяни направляли Ка-52 на ураження широкого спектра цілей, зазначили журналісти.

Втрати Росії в Україні серед техніки серйозні - до середини 2023 року країна-агресор залишилася без близько 40 вертольотів Ка-52 "Алігатор".

За деякими даними, до середини поточного року кількість ліквідованих "Алігаторів" може перевищити 60 одиниць, пише bulgarianmilitary.com. У матеріалі зазначається, що "ці втрати становлять приблизно 30-35% від оперативного парку вертольотів Ка-52".

"...Будучи найсучаснішим гелікоптером у своєму арсеналі, Ка-52 був спрямований на ураження широкого спектра цілей, включно з бронетехнікою та укріпленими позиціями", - наголошується у статті.

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Журналісти додали, що такий підвищений рівень розгортання "Алігаторів" збільшує їхню вразливість до впливу українських засобів протиповітряної оборони, особливо переносних зенітно-ракетних комплексів типу "Стінгер" і "Голка", які активно використовують українські війська.

У центрі уваги втрати РФ в Україні - що повідомлялося

Генштаб Збройних сил України повідомляв, що станом на 11 вересня під час повномасштабної війни РФ втратила 328 вертольотів. Крім того, ліквідовано 368 ворожих літаків.

Ще влітку минулого року ЗМІ писали, що в Росії на тлі війни проти українців почався дефіцит професійних пілотів. З'явилася інформація, що за штурвал пускали всіх підряд.

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