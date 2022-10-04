Людям ламали ребра, скручували суглоби, тижнями допитували в аеропорту Гостомеля.

У Гостомелі на Київщині окупанти мучили в холодильних камерах 50 людей, знайдено тіла двох закатованих.

Про це у Facebook повідомила поліція Київської області.

"Ламали ребра, скручували суглоби, тижнями допитували в аеропорту Гостомеля, а потім везли до Росії", - сказано в повідомленні.

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За даними поліції, знайдено тіла двох закатованих чоловіків.

Житель Ворзеля Борис, який пройшов ці тортури, розповів поліції про моторошні деталі знущань у влаштованих росіянами "ямах смерті" та промислових холодильних камерах.

Він зазначив, що в камері разом з ним було 24 людини, а в іншій – 28.

За його словами, російські військові берцями вибивали йому ребра, і 10 ребер у нього неправильно зрослися. А у "ямі смерті", куди їх кинули, йому довелося ховатися під трупом, щоб не замерзнути. Також його кілька разів вели на розстріл.

Масові вбивства на Київщині - що відомо

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну однією з перввих цілей російських окупантів став аеродром в Гостомелі, а також під удар потрапило і саме місто. Під час боїв 27 лютого в результаті повітряної атаки російських військ був спалений один з найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія". На ньому було встановлено 240 непобитих світових рекордів.

Пізніше росіяни окупували місто і тримали в полоні жителів Гостомеля, які не встигли виїхати. Загарбники знущалися над місцевими жителями, катували їх і розстрілювали тих, хто намагався врятуватися.

2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне визволення всієї Київської області від російських окупантів. Після цього територію почали очищати від згорілої техніки, завалів, а також почалися розкопки братсікз могил, залишені росіянами.

За 35 днів окупації в Гостомелі зникли безвісти приблизно чотири сотні людей – деяких зі зниклих вже немає серед живих. Всього в Київській області вже встановили понад 1300 вбитих цивільних російськими військами, більшість з яких розстріляні.

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