СБУ встановила особи ще п'ятьох загарбників.

Співробітники Служби безпеки України ідентифікували російських "ОМОНівців", які розстрілювали евакуаційні колони під час окупації Гостомеля. Від їхніх рук загинули п'ятеро людей, а ще шестеро – отримали важкі поранення.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Протягом стабілізаційних заходів у звільнених районах Київщини Служба безпеки встановила особи ще п'ятьох загарбників, які вчиняли військові злочини на території регіону. 25 лютого цього року вони розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними жителями Гостомеля під час окупації селища. Потерпілі намагалися евакуюватися із зони бойових дій в напрямку Києва", - йдеться в повідомленні.

В результаті атаки росіян на мирне населення загинули п'ятеро людей, а ще шестеро – отримали важкі поранення. За даними слідства, до злочину причетні підрозділи зведеного загону Росгвардії з міст Кемерово і Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення по Красноярському краю.

"Не виконавши завдання кремля по захопленню Києва, окупанти відступили і зайняли позиції в Гостомелі. Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, агресори більше шести годин розстрілювали Легкові автомобілі з місцевими жителями, які намагалися евакуюватися. Встановлено, що злочинний наказ стріляти по цивільних віддавали командир підрозділу омонівців, його заступник і представник командування Росгвардії по Красноярському краю", - розповіли в СБУ.

Крім того, встановлено особи двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони. Слідчі встановили 11 потерпілих та понад 40 свідків злочину. Також призначені 57 експертиз і проведені дев'ять слідчих експериментів, отримані відео з камер, розташованих поруч з місцем розстрілів, і відеозапис одного зі свідків.

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру п'ятьом загарбникам за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 438 "Порушення законів і звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб" Кримінального кодексу України.

Масові вбивства на Київщині-що відомо

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну однією з перввих цілей російських окупантів став аеродром в Гостомелі, а також під удар потрапило і саме місто. Під час боїв 27 лютого в результаті повітряної атаки російських військ був спалений один з найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія". На ньому було встановлено 240 непобитих світових рекордів.

Пізніше росіяни окупували місто і тримали в полоні жителів Гостомеля, які не встигли виїхати. Загарбники знущалися над місцевими жителями, катували їх і розстрілювали тих, хто намагався врятуватися.

2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне визволення всієї Київської області від російських окупантів. Після цього територію почали очищати від згорілої техніки, завалів, а також почалися розкопки братсікз могил, залишені росіянами.

За 35 днів окупації в Гостомелі зникли безвісти приблизно чотири сотні людей – деяких зі зниклих вже немає серед живих. Всього в Київській області вже встановили понад 1300 вбитих цивільних російськими військами, більшість з яких розстріляні.

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