Стрюк зазначив, що відновити комунальну інфраструктуру без капітального будівництва неможливо.

Росіяни намагаються створити в окупованому Сєвєродонецьку органи управління та відновити роботу комунальних служб, у місті важка ситуація із продуктами.

Про це повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наразі в місті намагаються створити якісь органи управління, відновити комунальні структури, заманюючи тих, хто залишився, високими зарплатами. Це все виглядає як пошук мобілізантів, щоб поповнити ряди так званих військових формувань ЛНР", - сказав він.

Стрюк зазначив, що відновити комунальну інфраструктуру без капітального будівництва неможливо, тому мешканцям буде дуже скрутно у найближчі часи.

"Те, що стосується продуктів харчування, то ситуація досить важка, регулярних поставок гуманітарних вантажів у місті немає", - додав голова ВЦА.

Для тих, хто залишився в окупованому місті, шляхів виїзду на підконтрольну Україні територію немає, тільки в бік РФ.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що Сєвєродонецьк вже під окупацією, виїхати з Сєвєродонецька можна лише через тимчасово окуповані території.

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, місто зруйноване на 90%, і "виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть".

29 червня "Енергоатом" повідомив, що російські окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ.

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