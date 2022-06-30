Поблизу Лисичанська артилерії та особового складу ворога дуже багато, проте місто не оточене.

Російські війська присутні на околицях Лисичанська, але про вуличні бої ще не йдеться, вони обстрілюють місто з декількох напрямків.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Артилерії та особового складу ворога поблизу Лисичанська дуже багато. Лисичанськ не оточений", -зазначив він.

Гайдай порадив цивільним постійно знаходитися в укриттях, адже евакуація з міста наразі неможлива, оскільки окупанти дистанційно мінують дороги.

"У Сєвєродонецьку росіяни призначили "очільника", у якого 9 класів освіти, людина взагалі не розуміє, як керувати містом", - повідомив Гайдай.

За його даними, інфраструктуру в обласному центрі окупанти не відновлять, бо вони розбили її вщент.

"Якщо буде можливість, раджу людям виїжджати із окупованого Сєвєродонецька", - підсумував Гайдай.

Нагадаємо, 24 червня стало відомо про наказ ЗСУ залишити розбиті позиції в Сєвєродонецьку і відійти на більш укріплену територію.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Гайдай заявив, що при відході Збройних сил України із Сєвєродонецька після наказу командування не загинув жоден український військовий. За його словами, відхід ЗСУ з міста відбувся за планом.

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