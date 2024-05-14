У Росії вагони вантажного поїзда зійшли з рейок, сталася пожежа.

У Волгоградській області РФ на станції Котлубань у ніч на вівторок, 14 травня, з рейок зійшли вагони поїзда.

За даними Приволзької залізниці, інцидент стався через те, що в роботу залізничного транспорту нібито "втрутилися сторонні особи", пише вороже "РИА Новости". Рух поїздів призупинявся, а потім його організували в реверсивному режимі однією колією.

У Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ повідомили, що після сходження поїзда з рейок горів вагон із пиломатеріалами і цистерна із соляркою. У МНС стверджували, що пожежу вже вдалося загасити.

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За відомостями Telegram-каналу Baza, вантажний потяг зійшов із рейок після атаки безпілотником. "...унаслідок атаки дрона загорілися два вагони з пальним. За попередніми даними, одна цистерна вибухнула. Після цього стався розлив пального і загорілася трава. Усього з рейок зійшли дев'ять вагонів поїзда...", - підкреслюється на каналі.

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Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, у РФ уже не раз лунали вибухи на різних об'єктах. Росіяни неодноразово скаржилися на атаку дронами і звітували про збиті безпілотники.

Безпілотниками, зокрема, вже атаковано низку російських нафтопереробних заводів. 13 травня УНІАН дізнався від джерел, що дрони Служби безпеки України успішно вразили нафтобазу та електропідстанцію у двох областях Росії - у Бєлгородській та Липецькій.

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