В РФ заявили, що вертоліт Путіна потрапив під атаку дронів ЗСУ

Росіяни переконують, що диктатор нібито перебував на борту свого вертольота, коли ЗСУ атакували Курщину дронами.

Вертоліт правителя Росії Володимира Путіна нібито перебував в епіцентрі відбиття масштабної атаки безпілотників ЗСУ під час відвідування Курської області. Про це повідомив командир регіонального підрозділу ППО Юрій Дашкін у коментарі для російського видання "РБК".

За його словами, під час візиту глави Кремля українська сторона розпочала "безпрецедентну атаку", в ході якої нібито було збито 46 безпілотників.

"Ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечували безпеку в повітрі прольоту вертольота президента", – заявив Дашкін, підкресливши, що вертоліт перебував фактично в центрі бойових дій.

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Україна офіційно інцидент наразі не коментувала. Візит Путіна в Курську область відбувся 20 травня.

Масований наліт дронів на Росію

Починаючи з 20 травня, Росія зазнала серії масованих атак безпілотників. У різних регіонах країни, включно з Москвою, Тульською, Брянською, Бєлгородською та Курською областями, фіксували вибухи.

Росіяни скаржилися на прольоти дронів-камікадзе, роботу протиповітряної оборони та пожежі.

У мережі повідомляли про "прильоти" по цеху підприємства, на якому виробляли реактивні системи залпового вогню, авіаційні ракети, важкі вогнеметні системи та боєприпаса.

А Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував про ураження в Липецькій області одного з найбільших в Російській Федерації виробників хімічних джерел струму.

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