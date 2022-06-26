Арестович попередив українців про складний день / фото КМДА

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив українців про важкий день. За його словами, окупанти можуть продовжувати бити по Києву.

Про це він повідомив у Twitter.

"Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи вже про інші міста", - написав Арестович.

Він також прокоментував ранковий ракетний удар по житловому будинку в Києві. За його словами, у Кремлі сподіваються, що Україна зламається. 

"А ми відповімо. Тільки не по мирних, як ви. По командних пунктах", - заявив він.

Ворог вдарив ракетами по Київщині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко

Під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці

Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.

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