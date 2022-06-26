Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив українців про важкий день. За його словами, окупанти можуть продовжувати бити по Києву.
Про це він повідомив у Twitter.
"Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи вже про інші міста", - написав Арестович.
Він також прокоментував ранковий ракетний удар по житловому будинку в Києві. За його словами, у Кремлі сподіваються, що Україна зламається.
"А ми відповімо. Тільки не по мирних, як ви. По командних пунктах", - заявив він.
Ворог вдарив ракетами по Київщині: що відомо
Як повідомляв УНІАН, ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко.
Під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.
Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.