За його словами, українцям сьогодні варто бути особливо обережними та пильними.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив українців про важкий день. За його словами, окупанти можуть продовжувати бити по Києву.

Про це він повідомив у Twitter.

"Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи вже про інші міста", - написав Арестович.

Він також прокоментував ранковий ракетний удар по житловому будинку в Києві. За його словами, у Кремлі сподіваються, що Україна зламається.

"А ми відповімо. Тільки не по мирних, як ви. По командних пунктах", - заявив він.

Ворог вдарив ракетами по Київщині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

Під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.

Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.

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