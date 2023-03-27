До речі, у мирному житті він працював вчителем ОБЖ.

Російський окупант-доброволець Іван Гринчак у листуванні з українцем заявив, що залюбки б запускав ракети по житлових будинках українців та осквернював їхні могили.

Як повідомляє проект OSINT Бджоли, окупант почав листування з їхнім фоловером. Зміст повідомлень - демонстрація того, що насправді в головах окупантів. До речі, цей рашист працює в кадетській школі вчителем ОБЖ.

Іван Гринчак - окупант-доброволець из Сахалінської області РФ, який вирушив на війну ще у квітні 2022 року, пробув там 1,5 місяці. З жовтня 2022 року знову на війні. До речі, загарбник працює в кадетській школі вчителем ОБЖ.

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Під час листування українець попросив окупанта прокоментував фото зруйнованої Мар'їнки. У відповідь загарбник попросив адресу свого співрозмовника, щоб "*банути туди ракетою". На уточнювальне запитання, чи двійсно він готовий знищити ракетою житловий будинок, Гринчак відповів, що у квартиру свого співрозмовника ракету запустив би точно.

Згодом окупант просто вибухнув потоком пропагандистської маячні про те, що держави Україна не існує, а окупанти знищують "бандерівців та поліцаїв", яких їхні прадіди не знищили.

"Україна - не країна, а політичне непорозуміння. Вашу незалежність ми знищимо докорінно. Не всіх бандерівців і поліцаїв наші діди знищили. Ми закінчимо почату ними справу. Запам'ятай, Україна як держава ніколи не існувала. Ви - частина Росії, ми прийшли нагадати вам, що ви - росіяни, і ви повернетеся в русский мир", - заявив божевільний загарбник.

Згодом він заявив, що хотів би оскверняти могили українців та зазначив, що часу в нього обмаль, адже він йде "вбивати кількох фашистів".

Експерти знайшли інтерв'ю окупанта, у якому він заявив, що "українське питання потрібно закривати радикально", а українців треба "перевиховати і вправити мізки".

Інші зізнання окупантів

Російські окупанти - воєнні злочинці. Це послідовно підтверджують полонені загарбники, очевидці та чинні окупанти у аудіоперехопленнях. Нещодавно псковський десантник зізнався, що отримав наказ від командування не брати в полон українських бійців. На опублікованому в мережі відео російський військовий, взятий у полон ЗСУ, розповів правду про звірства окупантів на фронті.

Багато звірств окупанти вчинили на Київщині щодо цивільних. Зокрема, судитимуть російського військового, який ґвалтував та знущався з мирних жителів.

Щоб дискредитувати ЗСУ окупанти наказували підлеглим розкидувати в Донецьку міни-пелюстки.

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