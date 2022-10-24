За повідомленням "адміністрації" в Керчі, робота на мосту триває цілодобово.

На Керченському мосту розбирають прольоти, які було зруйнованого внаслідок вибуху 8 жовтня.

Про це повідомляє Крим.Реалії (проект Радіо Свобода).

Як повідомляє кореспондент видання, на пошкодженій ділянці працює важка техніка. Її можна побачити з керченського узбережжя.

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За повідомленням "адміністрації" в Керчі, робота на мосту триває цілодобово.

Рух вцілілою частиною мосту досі обмежений. Російська влада заявляла, що мостом дозволили проїжджати вантажівкам вагою до 40 тонн, утім вантажівкам рекомендують їхати з Криму до Росії через окупованому Херсонську область.

Вибух на Кримському мосту

Рано вранці 8 жовтня стало відомо про пожежу на Кримському мосту. Пізніше в мережі з'явилася інформація, що в результаті підриву вантажівки на мосту загорілися цистерни з паливом.

Окупаційна влада Криму звинуватили у вибуху "українських вандалів", а також повідомила про обвалення двох прольотів автомобільного полотна мосту. Крім того, після вибуху на Кримському мосту пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що за підривом мосту стоять самі росіяни.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що "ми цього точно не замовляли" і наголосив на тому, що між військовими і спецслужбами в РФ постійні чвари.

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