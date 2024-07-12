Однією з причин зросту втрат розвідники називають початок наступу РФ на Харківщині.

Середньодобові втрати російських окупантів вбитими та пораненими протягом травня та червня стали рекордними з початку повномасштабної війни, повідомляє розвідка Британії.

Так, середні втрати протягом доби окупантів у травні були на рівні 1262 осіб, а в червні – 1163 особи. Загалом же, протягом цих двох місяців окупанти вбитими та пораненими втратили в Україні 70 000 військовослужбовців.

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"Зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області при збереженні колишніх темпів наступальних операцій на решті лінії фронту. Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона і брак російської підготовки зменшує здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи, незважаючи на спроби розтягнути лінію фронту далі", – пояснили в британській розвідці.

За їхніми оцінками, у найближчі два місяці окупанти продовжать втрачати в середньому понад 1000 осіб на добу. Оскільки війська РФ продовжуватимуть наступати на позиції сил оборони тактикою масованих ударів.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Видання The Telegraph з посиланням на Міноборони Британії спростувало інформацію про те, що Лондон дозволив використання своїх ракет Storm Shadow для завдання ударів по території Росії.

Тим часом журналісти Le Monde відзначило, що одним із ключових питань ювілейного саміту НАТО була здатність російської армії переозброїтися. Журналісти називають здатність оборонно-промислового комплексу РФ відновлюватися все більш "дивовижним і тривожним".