Російські десантники були дуже засмучені недбалістю своїх колег.

Окупанти зізналися, що внаслідок нічного вибуху в Енергодарі постраждали не машини з гуманітарною допомогою, про що напередодні писали кремлівські пропагандисти, а сам парк військової техніки.

Про це свідчать записи в прихованих чатах військових, скріншоти яких були опубліковані в соцмережах.

Вибух біля готелю "ОП ЗАЕС" прогримів вночі на 30 липня. Містяни чули вибух і детонацію боєприпасів.

Вранці стало відомо про знищені 3 одиниці військової техніки, які просто злетіли в повітря.

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, в результаті удару шестеро окупантів звернулися до лікарні за первинною допомогою.

Незабаром кремлівські пропагандисти заявили, що ЗСУ нібито цілилися в гуманітарні вантажі. Хоча в чатах окупантів йдеться про знищену військову техніку.

Російські десантники були дуже засмучені недбалістю своїх колег: "Лінь було на 5 метрів далі машини поставити, в результаті тепер автопарк знищений".

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують повільний наступ на Донбасі, маючи намір вийти на адмінкордони Донецької області. Бойові дії тривають біля Семигір'я, Зайцевого, Вершини, Красногорівки та Павлівки.

Разом з тим, за словами експертів Conflict Intelligence Team, у ЗСУ є успіхи на Ізюмському напрямку. Наші військові просунулися в бік півночі на кілька кілометрів.

Туди ж, як пишуть ЗМІ, ворог стягує додаткову техніку. Частину транспортують залізницею з Бєлгородської області. Надалі окупанти можуть використовувати цю техніку для боїв на Ізюмському або Слов'янському напрямках.

На Херсонському напрямку захисники продовжують відрізати логістику російського угруповання, сконцентрованої в області, шляхом ударів по стратегічно важливих мостах. За оновленими даними, ЗСУ "закрили" залізничну лінію по Антонівському мосту.

У зв'язку з чим ворог змушений у швидкому темпі будувати ненадійні понтонні переправи та використовувати поромні шляхи.

У Росії намітилася проблема і з поповненням особового складу. РФ зараз займається активним вербуванням добровольців.

У боях з Росією українські сили ліквідували вже 40 670 окупантів і тисячі одиниць техніки.

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