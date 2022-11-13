У Черкаській області оголошували повітряну тривогу з 23:25 до 23:53.

Ввечері 12 листопада 2022 року в Черкаській області під час сигналу повітряної тривоги було чутно звуки вибухів.

Як повідомив у своєму Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, спрацювала українська система протиповітряної оборони.

"На Черкащині під час крайньої тривоги спрацювала ППО", – заявив Табурець.

Відео дня

При цьому, голова ОВА не повідомив інших деталей.

Зазначається, що у Черкаській області оголошували повітряну тривогу з 23:25 до 23:53.

Ситуація на Черкащині

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по регіонах України.

У ніч на суботу, 22 жовтня 2022 року, російські окупанти атакували Черкаську область з допомогою дронів-камікадзе. Росіяни запустили по області 5 безпілотників.

Раніше повідомлялося, що мешканка Черкас Тетяна Дробот, яка надсилала росіянам фотографії розташування об’єктів Збройних сил та укріплень, засуджена до 10 років позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити новини: