Ввечері 12 листопада 2022 року в Черкаській області під час сигналу повітряної тривоги було чутно звуки вибухів.
Як повідомив у своєму Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, спрацювала українська система протиповітряної оборони.
"На Черкащині під час крайньої тривоги спрацювала ППО", – заявив Табурець.
При цьому, голова ОВА не повідомив інших деталей.
Зазначається, що у Черкаській області оголошували повітряну тривогу з 23:25 до 23:53.
Ситуація на Черкащині
Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по регіонах України.
У ніч на суботу, 22 жовтня 2022 року, російські окупанти атакували Черкаську область з допомогою дронів-камікадзе. Росіяни запустили по області 5 безпілотників.
Раніше повідомлялося, що мешканка Черкас Тетяна Дробот, яка надсилала росіянам фотографії розташування об’єктів Збройних сил та укріплень, засуджена до 10 років позбавлення волі.
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