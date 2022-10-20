При цьому, за словами адвоката жінки, один з її синів захищає Україну від російських окупантів у лавах ЗСУ.

Мешканка Черкас Тетяна Дробот, яка надсилала росіянам фотографії розташування об’єктів збройних сил та укріплень, засуджена до 10 років позбавлення волі.

Про це в коментарі ТСН повідомила прес-служба Черкаської обласної прокуратури.

В прокуратурі повідомили, що за результатами слідчих дій, а саме обшуків за місцем проживання фігурантки справи було виявлено речові докази (телефони та комп’ютерна техніка), на яких зафіксовано факт передачі громадянам РФ інформації щодо розташування підрозділів ЗСУ, а також позитивне ставлення обвинуваченої до російської агресії проти України. На сторінці Тетяни Дробот в забороненій соцмережі є безліч постів в підтримку окупантів. При цьому, за словами захисника Тетяни Дробот Андрія Шевченка, один з її синів захищає Україну в лавах ЗСУ.

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Також вона закликала представників РФ до здійснення артилерійських та ракетних ударів по одному із мікрорайонів Черкас, на території якого знаходився військовий об’єкт.

В березні жінку було затримано. Слідство з’ясувало, що вона переслала на російські номери телефонів фотографії, які зробив її чоловік за допомогою планшету. Але, як вказали правоохоронці, станом на той день в Україні ще не була передбачена відповідальність саме за фотографування військових об’ектів. Чоловік уникнув відповідальності за це, але пізніше, в квітні, був засуджений за зберігання боєприпасів без відповідного дозволу.

"Придніпровським районним судом міста Черкаси визнано винною та засуджено до 10 років позбавлення волі 62-річну черкащанку за державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу) та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу)", – зазначили прокурори.

"Під час допиту в судовому розгляді та свого виступу в судових дебатах обвинувачена Дробот Т.П. зазначала, що повністю визнає свою провину у вчиненні інкримінованих їй злочинів, просила вибачення у держави та в своєї сім’ї", – повідомили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, жінка пояснила, що вчинила так не з метою настання негативних наслідків для міста та громадян України, та керувалася своїми емоціями, а не розумом.

"З огляду на її поведінку під час судового провадження, а також зважаючи на те, що вона понад 7 місяців провела у слідчому ізоляторі та мала час усвідомити власні дії, у сторони обвинувачення відсутні сумніви щодо правдивості її показань та розкаяння", – додали в прокуратурі.

Правоохоронці припустили, що вирок засуджена може оскаржити. "На цей час прокурорами вивчається вирок суду на предмет його подальшого оскарження в суді апеляційної інстанції", - розповіли в прокуратурі.

Адвокат засудженої Андрій Шевченко заявив, що якщо його підзахисна вирішить подавати апеляцію, то він підготує таку скаргу.

Зрадники України

З моменту повномасштабної війни в Україні СБУ та інші служби регулярно виявляють зрадників України у різних областях. Зрадники всіляко допомагають ворогу, зокрема повідомляють про розташування ЗСУ та військових об'єктів. Так, у вересні в Одесі пасажири маршрутки затримали жінку, яка через вікно фотографувала об’єкти інфраструктури. В маршрутному автобусі пасажири звернули увагу, що невідома жінка знімає деякі об’єкти, які фотографувати не можна. Люди не дозволили жінці війти з маршрутки та викликали поліцію.

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