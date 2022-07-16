Під час повітряної тривоги в області пролунали два вибухи.

Ворог вдарив ракетами по Черкаській області. Під час повітряної тривоги там пролунало два вибухи.

Подробиці ракетного удару на своїй сторінці у Telegram повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Росія знову поцілила у "стратегічні" об'єкти - на цей раз окупанти вдарили по сільгосппідприємству.

"Під час повітряної тривоги маємо два вибухи в одному із сіл Чигиринської тергромади. Ворог поцілив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби", - написав Табурець.

Він також нагадав про правила безпеки й закликав мешканців області не публікувати фото та відео з "прильотами", адже це наражає людей на повторні атаки по локаціях. Також Табурець просить українців не нехтувати повітряними тривогами.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у ГУР розповіли, чи може Україна використовувати HIMARS для ураження цілей у Криму.

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