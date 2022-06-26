Троє осіб, які постраждали в результаті ворожого обстрілу, у критичному стані, зазначив очільник Черкаської обласної військової адміністрації

Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Черкащині загинув залізничник, який був в цей час на чергуванні.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець в ефірі 24tv.

"Загиблий - співробітник залізниці, який обслуговував залізничні колії і саме перебував на чергуванні. Він діяв відповідно до сигналів ракетного нападу, але, ймовірно, що цивільна інфраструктура не пристосована до захисту повною мірою", - сказав Табурець

За його словами, було два "прильоти".

"Сталися надзвичайно потужні вибухи. І маємо дійсно велике руйнування. Очевидно, що людина попала безпосередньо в зону ураження. На жаль і ще троє поранених - у критичному стані", - розповів голова ОВА.

Щодо стану об’єкту, що пошкоджений внаслідок удару Табурець зазначив, що він виведений з ладу і зараз сказати, чи зможе він функціонувати далі неможливо.

"Після аналізу фахівців ми будемо бачити як і що робити на тому об’єкті", - сказав він.

Раніше Ігор Табурець повідомив, що внаслідок двох ворожих ударів в Черкаській області є один загиблий та п'ятеро травмованих, пошкоджено об’єкт інфраструктури поблизу обласного центру.

Також стало відомо, що 26 червня РФ обстріляла в Києві цивільну інфраструктуру, загинула одна особа.

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