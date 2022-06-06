В угруповання зловмисників у Чернігівській області входили троє представників кримінальних кіл, зазначили в СБУ.

Служба безпеки України нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення Росії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

"До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності. У них виявлено зброю та обладнання російського спецназу",- сказано в повідомленні.

В СБУ зазначають, що серед вилученого - снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз", реактивна протитанкова граната РПГ-18 "Муха" і автомати безшумної стрільби "Вал". "Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ. Засоби враження вони зберігали на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова", - повідомляє спецслужба.

В СБУ зазначають, що під час обшуків у зловмисників також виявлено:снайперську гвинтівку Драгунова з глушником, бойові осколкові гранати, набої до стрілецької зброї, оптичні приціли та прилади нічного бачення.

В повідомленні сказано, що наразі всі учасники групи затримані та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше стало відомо, що контррозвідка СБУ в Харківській області викрила та затримала громадянина України-"козака", який працював на представників російської спецслужби.

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