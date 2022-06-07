Російське видання поширило вкид пропаганди РФ, вважають у МЗС України.

Інформація, поширена росЗМІ про те, що Російська Федерація була готова зупинити війну в Україні у березні під час мирних переговорів у Туреччині, - "відверта брехня".

У березні в турецькій Анталії зустрічалися глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник МЗС РФ Сергій Лавров і єдине питання, яке на заході підіймав український чиновник - відкриття гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів з Маріуполя, написав спікер нашого МЗС Олег Ніколенко в Facebook.

За його даними, на зустрічі Лавров зізнався, що не мав повноважень обговорювати питання припинення російсько-української війни.

Ніколенко підкреслив, що відомості, поширені росЗМІ, є черговим вкидом російської пропаганди.

"Відверта брехня… РФ готує підґрунтя для подальшої незаконної асиміляції захоплених районів в Херсонській та Запорізькій областях, вигадуючи виправдання продовженню війни проти України", - додав спікер.

Раніше російське видання "Известия", посилаючись на слова свого співрозмовника, писало, що "Москва була готова зупинити "спецоперацію" ще у березні, під час переговорів делегацій в Анталії".

"...Тоді Україна сама запропонувала нейтральний статус і гарантії безпеки без включення в них Донбасу і Криму. Володимир Путін (президент РФ - Ред.) був готовий піти на цей крок, але на Україну натиснув Захід, і тому Київ відкликав свою пропозицію", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Москва не оголошувала Києву війну, а назвала дії своїх сил "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" громадян нашої держави.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім обстрілював і житло цивільних. Пізніше між Україною і Росією почалися мирні переговори, але вони не привели до припинення вогню.

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