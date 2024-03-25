Наталія Гуменюк зазначила, що у росіян будуть проблеми з логістикою.

Україна вдарила по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов". Їхня втрата завдала шкоди російській логістиці та управлінню військами.

"Відбувається переорієнтація в управлінні військами, переорієнтація сил і засобів, оскільки втрачено конкретних керівників. Крім того, це потужний морально-психологічний удар по війську в цілому. Коли вони відчувають, що навіть у таких глибоких тилах відбувається потужна робота Сил оборони і втручання в подальший розвиток бойових дій", - зазначила представниця Сил оборони півдня України Наталія в ефірі телемарафону.

При цьому вона вказала, що українські військові мають багато об'єктів для нанесення ударів.

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"Те, що логістика, зокрема, флоту, знову опинилася під ударом, - це знов-таки може скувати корабельно-катерний склад і змусити його залишатися в пункті базування якомога довше", - підсумувала речниця.

Знищення БДК "Ямал"та "Азов" - останні новини

24 березня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що Сили оборони України, окрім вузла Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Криму, успішно вразили в окупованому Севастополі великі десантні кораблі окупантів "Ямал" та "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури. Під час цієї атаки було застосовано ракети Storm Shadow.

У ГУР Міноборони зазначили, що характер пошкоджень БДК "Ямал" критичний - пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

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