Сили оборони Київщини продовжують вдосконалювати протидію диверсійно-розвідувальним групам противника.

У Київській області відпрацювали протидію висадці ворожого десанту, повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю Командування Об’єднаних Сил Збройних сил України у Facebook.

Зокрема, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив Сили оборони Київщини щодо протидії диверсійно-розвідувальним групам противника.

"За легендою противник намагається висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об’єкта. Підрозділи Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії України здійснили знищення транспортних гелікоптерів у повітрі та нанесли вогневе ураження по передовому загону, який намагався захопити відповідний плацдарм для подальших дій", – повідомив Наєв.

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За словами командувача, для того, щоб здійснити вогневе ураження, було проведено маневр артилерії. З цією метою долається водна перешкода за допомогою ПТС-2 та поромних переправ.

"Але меж вдосконаленню практичних навичок та умінь нашого особового складу немає. Командири будуть продовжувати зазначене тренування і надалі для доведення дій підлеглих до автоматизму", – наголосив Наєв.

Наступ Росії взимку – що кажуть

Напередодні в інтерв'ю "The Economist" Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що "навіть не сумнівається, що росіяни підуть у новий наступ", уточнивши, що для цього РФ готує 200 тисяч резервістів.

Це узгоджується з думкою глави МЗС Дмитра Кулеби, який перед цим зазначив, що Кремль, попри військові поразки, все ще хоче окупувати всю Україну вже у січні-лютому.

Західні аналітики вважають "вкрай малоймовірним" захоплення Києва у разі повторного наступу росіян. В Інституті вивчення війни пояснюють, що російська армія сильно деградувала, а українці, навпаки, врахували усі нюанси попередньої кампанії.

Зараз багато експертів вже згодні, що участь Білорусі у війні на боці Путіна – це, найімовірніше, вже питання часу.

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