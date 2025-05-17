У мережі з'явилися відео, на яких видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога.

Дрони Служби безпеки України вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомили УНІАН поінформовані джерела в СБУ, атака сталася вчора, 16 травня. Дрони організували "серйозну бавовну" на складах боєприпасів 126-ої бригади берегової оборони РФ, яка розташована поблизу села Перевальне в Криму.

"Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів", - уточнили в Службі.

У мережі з'явилися відео, на яких видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини.

Ситуація настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз село Перевальне. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", — повідомило поінформоване джерело.

Атака на Крим

Нагадаємо, вчора окупаційна влада Криму повідомила про атаку дронів. Місцеві мешканці повідомляли, що у небі бачать велику кількість БПЛА.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що було завдано удару по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту.

"Ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв'ю заявив генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму", – сказав він.

Джерела УНІАН в СБУ вчора повідомили, що Україна завдала удару по російській 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне.

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