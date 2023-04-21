У пакет допомоги увійдуть 155-мм снаряди та інші боєприпаси.

Естонія виділяє Україні додатковий пакет зброї на тлі суперечок між членами Євросоюзу щодо закупівель боєприпасів для ЗСУ напередодні контрнаступу.

Зокрема, міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що він ухвалив рішення надіслати зброю і боєприпаси для ЗСУ. "Ухвалив рішення та повідомив новому уряду, що міністерство оборони Естонії надішле 155-мм снаряди Україні як нашу частку в домовленості ЄС про мільйон патронів для України. Додатково пристрої нічного бачення та боєприпаси 5,56 мм для ЗСУ", – повідомив Певкур.

Боєприпаси для України

В кінці березня країни Євросоюзу домовились про відправлення Україні одного мільйона боєприпасів протягом року. Згідно з домовленістю, ЄС мав виділити 1 млрд євро країнам, які зможуть або негайно передати боєприпаси з власних запасів, або перенаправити існуючі замовлення. Також Євросоюз мав виділити ще 1 млрд євро, на спільну закупівлю боєприпасів.

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