Відповідь на дії, спрямовані проти українського суверенітету, не забариться.

Сполучені Штати заявили, що знають про наступний крок Росії у війні проти України. Він полягає в анексії окупованих територій.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

У дипвідомстві попереджають, що Росію чекатиме швидка і сувора відповідь США та союзників за дії, спрямовані проти суверенітету України.

"Нам відомий наступний крок Росії. Росія закладає основу для анексії окупованої нею української території, що є прямим порушенням суверенітету України. Якщо Росія продовжить реалізацію своїх планів анексії, ми відповімо швидко й суворо разом із нашими союзниками та партнерами", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики ISW повідомили, що підтримуване Росією "керівництво" продовжує оголошувати терміни захоплення нових українських територій, підтримуючи підготовку до референдуму про приєднання окупованих територій до РФ.

За даними ISW, Кремль продовжує формувати регіональні добровольчі батальйони для розгортання в Україні. А в українській розвідці розкривають плани Кремля щодо анексії окупованих територій за допомогою фальсифікованих референдумів.

Вас також можуть зацікавити новини: