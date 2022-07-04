Коментуючи нинішню дипломатичну комунікацію з Білоруссю, очільник МЗС зазначив, що "це дуже-дуже обмежені контакти".

Ризик безпосередньої участі Білорусі у війні на боці Росії зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю LB.ua.

"По-перше, Росія вже використовує білоруську територію. Якщо йдеться про білоруську армію, думаю, що цей ризик зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території України. До тих пір, поки білоруська армія буде чітко розуміти, що Збройні Сили України в силі їм серйозно наваляти, вони будуть усіляко відтерміновувати свій захід. Станом на зараз вони це чітко усвідомлюють", - сказав він.

Коментуючи нинішню дипломатичну комунікацію з Білоруссю, очільник МЗС зазначив, що "це дуже-дуже обмежені контакти".

"В нас є посол в Білорусі, у нас є посольство в Білорусі, у них є посольство в Києві. Це єдині канали спілкування. Тобто все дуже сухо-офіційно, але якщо ви думаєте, що там щоденно розривається поштова скринька від комунікації, то це не так", - констатував глава української дипломатії.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 3 липня заявив, що Білорусь підтримує Росію та будує з РФ "союзну державу".

За його словами, вже давно у союзі Білорусі та Росії створено "єдине угруповання збройних сил", а участь Білорусі у "спецоперації" визначена ним давно.

Вас також можуть зацікавити новини: