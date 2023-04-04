Минуло вже 2 місяці, як Максим повернувся з російського полону.

Українського воїна Максима Колесникова всі пам'ятають як "полоненого з яблуком". Він провів у російському полоні понад 11 місяців, там змінився до невпізнаваності, втративши 32 кілограми.

Та на сьогодні, після повернення з полону та реабілітації, Максим набрав вагу й навіть вирішив повернутися на службу. Про таке рішення сам Колесников повідомив у своєму Twitter.

З часу повернення бійця з полону минуло вже 2 місяці. Колесников вже набрав 16 кілограмів. Також йому довелося надолужити багато інформації, яку він пропустив, перебуваючи у полоні.

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"Сьогодні 2 місяці, як я повернувся з полону. Плюс 16 кг ваги, плюс терабайт інфи про те що пропустив, плюс незліченні мегатонни щастя від спілкування з рідними та близькими. Вчора повернувся на службу в ЗСУ. Служу українському народові!" - написав він.

Пост було опубліковано у вівторок, 4 квітня, тож Колесников повернувся на службу 3-го числа. Та подробиць він розкривати не став.

Вірусне фото Максима з яблуком

У день повернення з російського полону фотографи зняли, як Максим Колесников дивиться на яблуко. Він зізнався, що за весь час перебування у застінках окупантів не бачив свіжих овочів та фруктів. Цим зізнанням він вразив усіх.

Хто такий Максим Колесников

У минулому Колесников - ресторатор, та з 2015 року почав захищати рідну землю від окупантів. Став відомим після того, як почав вести своєрідний онлайн-щоденник про будні та бої українських військових.

Після початку повномасштабної війни обороняв Київ та область. У березні, після кровопролитних боїв неподалік Гостомеля, його підрозділ опинився в оточенні. Тоді командир ухвалив рішення про здачу в полон.

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