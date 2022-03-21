Ще 148 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Станом на ранок 21 березня 2022 року внаслідок нового етапу війни Росії з Україною загинули 115 дітей. Кількість поранених за останні дні збільшилася до 148.

Про це повідомляти Офіс генерального прокурора України.

Відомо, що найбільше дітей постраждали в Київській області-58. У Харківській-38, Донецькій -29, Чернігівській - 31, Миколаївській - 22, Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 і Сумській - 14 областях.

У суботу, 19 березня 2022 року, російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі міста Маріуполя. На момент бомбардування в бомбосховищі школи перебували понад чотири сотні місцевих жителів-переважно жінки, діти і літні люди.

Будівля зруйнована, під його уламками знаходилися люди, проте інформації про постраждалих і загиблих поки немає.

Крім того, Офіс генпрокурора повідомляє, що в результаті російських бомбардувань і обстрілів поки пошкоджено 530 навчальних закладів, 72 з яких зруйновані повністю.

Найбільше руйнувань піддалися навчальні заклади в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві. Пошкоджено 40 закладів для дітей-сиріт.

Нагадаємо, вихователька з Чернігова врятувала 30 дітей з притулку та вивезла їх до Івано-Франківська.

Вас також можуть зацікавити новини: