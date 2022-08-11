СБУ веде розслідування інциденту.

Військовий з високим званням публічно розкрив стратегічно важливу для ВСУ інформація.

Про це повідомила в Facebook заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що Міноборони і СБУ запобігають витоку інформації про оборону України, щоб не нашкодити ЗСУ.

"Днями СБУ встановлено, що в інтерв'ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питаннях підготовки, організації ведення бойових дій. З приводу даного факту ведеться слідство у встановленому законом порядку", - повідомила Маляр.

За її словами, витік такого роду зриває плани ЗСУ, оскільки ворог коригує свої дії і використовує цю інформацію проти українських захисників.

Нагадаємо, раніше в Міноборони розповіли, чому повномасштабний наступ РФ провалився.

Вас також можуть зацікавити новини: