У відомстві зазначили, що перебувають у контакті з Пентагоном.

Міністерство юстиції США займеться розслідуванням "витоку" секретних документів, у яких може міститися "інформація про підготовку ЗСУ до контрнаступу".

Як повідомляє, Sky News, про це заявили у самому американському відомстві.

У Мін'юсті відмовилися уточнювати будь-які подробиці про розслідування. Там тільки додали, що перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання.

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Витік даних про контрнаступ ЗСУ - що сталось

7 квітня Twitter і Telegram з'явилися нібито секретні військові документи щодо підготовки українських військових до контрнаступу.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк назвав опубліковані матеріали "фотошопом". Водночас Головне управління розвідки зазначило, що частина "злитої" інформації була явно зібрана з відкритих джерел. Там наголосили, що остаточні рішення щодо контрнаступу ухвалюються в останній момент, а доступом до інформації володіють лише декілька людей у всьому світі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що незалежно від автентичності оприлюднених документів цікава реакція російських воєнкорів. На думку експертів, вона "свідчить про страх перед можливими українськими контрнаступами".

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