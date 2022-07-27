Також Григорій Галаган розповів про заспокійливу дію підірваних мостів і унікальність поточної фази війни з РФ.

Повномасштабна війна України проти Росії триває вже 5 місяців. Унікальність нинішньої фази протистояння полягає в тому, що ЗСУ обороняються майже на 270 градусів.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив екс-командувач ССО генерал-майор Григорій Галаган.

Він підкреслив, що на кінець липня 2022 понад 2 тисяч кілометрів – куди не кинься, або ворог, або той, хто ворога підтримує.

"Сили спеціальних операцій знаходяться зараз скрізь: контролюють рух опору, проводять інформаційно-психологічні операції. Ну і без бойової роботи теж ніяк - її ми називаємо "кінетичними діями"", - розповів екс-командувач ССО.

Під "кінетичною" роботою Галаган має на увазі підриви мостів.

"Після кожних підірваних на окупованих територіях шляху або моста я краще засинаю", – зізнався він.

Що стосується ІПСО (інформаційно-психологічних операцій – ред.), то їх воїни ССО проводять на багатьох рівнях: коли противник здається в полон цілими підрозділами, коли російські матері мітингують, відмовляючись посилати синів на війну - це успіх, каже Галаган.

"Тут справа навіть не в операціях інформаційних чи психологічних. Іноді досить просто донести правду тим, хто позбавлений доступу до іншої інформації, крім брехні і пропаганди, які ллються з екранів російських телевізорів. Наше завдання - зламати ворога будь-яким способом. Зламаємо - переможемо",- стверджує Галаган.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив Віктора Хоренка.

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що Хоренко на посаду рекомендував глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Нагадаємо, Григорія Галагана призначили командувачем ССО української армії 25 серпня 2020 року.

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