Наразі комунальні служби допомагають мешканцям, домівки яких постраждали внаслідок дій російських окупантів.

В Одесі внаслідок удару, якого Росія завдала дронами-камікадзе, пошкоджено чотири житлові будинки.

Про це повідомив Одеський міський голова Геннадій Труханов.

"Ворог знову здійснив удар по Одесі. Цього разу - з дронів-камікадзе. Є загибла цивільна людина та пошкодження житлового фонду - йдеться, зокрема, про чотири будинки", - повідомив Труханов. Відео дня

За його словами, наразі комунальні служби допомагають мешканцям, домівки яких постраждали внаслідок дій російських окупантів.

Росія завдала удару по Одесі із дронів-камікадзе

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 вересня вдень Росія атакувала Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула цивільна особа. Ще один іранський дрон-камікадзе Shahed 136 (Шахид-136) ЗСУ вдалося збити.

Довідка УНІАН. У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахид-136). Безпілотника було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

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