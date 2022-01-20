Держсекретар США має намір викласти голові МЗС РФ спільну позицію США і Європи щодо України.

США сподіваються отримати визначеність щодо подальших планів Росії з приводу ескалації ситуації в Україні після зустрічі в Женеві.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на брифінг у Берліні за підсумками його зустрічі з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

У п'ятницю, 21 січня, в Женеві Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

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Держсекретар США має намір викласти спільну позицію США і Європи щодо України.

"Я зможу викласти загальне уявлення ... про те, як знайти дипломатичний шлях вперед для деескалації цього конфлікту", - сказав він.

Держсекретар США зазначив, що вивчаються будь-які сценарії дій, які може вибрати Росія для відновлення агресії проти України. Відповідно, відбувається тісна координація спільного реагування на будь-який сценарій, який обере Росія.

Блінкен наголосив. що Путін знає, до якого варіанту розвитку подій тяжіють партнери України, і достатньо поінформований про можливі наслідки.

Він очікує, що "завтра стане зрозуміло, який саме вибір зроблено", і який зі сценаріїв матимуть задіяти союзники України.

Глава МЗС Німеччини своєю чергою зазначила, що "єдиним виходом з кризи є політичний шлях".

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"Ми терміново закликаємо Росію зробити кроки для деескалації. Будь-яка подальша агресія, будь-яке агресивне ставлення з боку Росії матиме серйозні наслідки", - сказала Бербок.

Блінкен додав, що навіть якщо країни Заходу непохитно рухаються дипломатичним шляхом, вони продовжать чітко заявляти:

"Якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон і здійснять нову агресію проти України, ці дії отримають швидку, серйозну і об'єднану реакцію з боку Сполучених Штатів і наших союзників і партнерів".

Нагадаємо, 19 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

Під час візиту в Україну Блінкен запевнив, що закриття дверей для членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) є нездійсненною вимогою.

Також він заявив про готовність США надати Україні більше безпекової допомоги та зброї у разі вторгнення Російської Федерації.

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