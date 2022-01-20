Сторони домовилися про подальше посилення координації.

Представники НАТО, Європейського Союзу, ОБСЄ та США провели переговори щодо багатосторонньої координації європейської безпеки. Головною темою стало нарощування російських військ на кордонах України.

Про це повідомила Служба зовнішніх дій ЄС.

У зустрічі брав участь високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, держсекретар США Ентоні Блінкен, генсек НАТО Єнс Столтенберг і представник Польщі, що наразі головує в ОБСЄ.

"Вони обговорили військове нарощування Росії навколо України, а також поточні двосторонні та міжнародні дипломатичні відносини, пов'язані зі спробами Росії змінити умови безпеки в Європі. Вони підтвердили необхідність підтримувати фундаментальні принципи чинної архітектури європейської безпеки, закріплені зокрема в ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

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"Міністри закордонних справ країн-членів ЄС на зустрічі в Бресті минулого тижня домовилися про подальше посилення координації з США і НАТО, а також про посилення співпраці Європейського Союзу в рамках ОБСЄ і попросили Жозепа Борреля координувати цю діяльність", - наголошується в заяві.

Відзначається, що міністри закордонних справ ЄС обговорять дане питання на засіданні Ради ЄС в Брюсселі в понеділок, куди запросили Блінкена.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Читайте такожБайден поговоривши з сенаторами, прибулими з України: розкрито подробиціЗгодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, в тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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