Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку російських окупантів.

За минулу добу, 9 березня, бойовики на Донбасі значно збільшили кількість обстрілів українських військових, 21 раз порушивши режим тиші.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

"В районі населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4, Опитне, Лебединське, Авдіївка, Південне, Троїцьке, Пищевик, Залізне російські окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм та 82 мм калібрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також було помічено облаштування противником інженерних позицій в напрямку селища Троїцьке", - розповіли в ООС.

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На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших військових немає.

Українська сторона Спільного центру контролю й координації (СЦКК) повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, СЦКК зафіксувала випадки використання з боку окупантів гарантій безпеки, наданих нашим підрозділам для проведення ремонтних робіт на об'єктах інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, з метою здійснення обстрілів з районів, де, згідно з гарантіями, мав дотримуватися режим тиші.

"Усі порушення з боку російсько-окупаційних військ свідчать про небажання Російської Федерації та її найманців виконувати досягнуті домовленості та подальшу ескалацію обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил", - наголосили в СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 10 березня, обстрілів не зафіксовано.

Ситуація на Донбасі: подробиці

Днями бойовикам в Донецькій області дали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

У зв'язку з цим в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.

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Автор: Олександр Топчій