Затриманим пред'явили звинувачення в тероризмі, участі в терористичному угрупованні, фінансуванні тероризму, а також підтримці й пропаганді тероризму.

Районний суд Праги-5 взяв під варту трьох із п'яти осіб, яких підозрюють в участі в бойових діях на Донбасі на боці терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Відзначається, що 23 квітня суд узяв під варту трьох громадян Чехії - керівника організації "Об'єднання чехословацьких солдатів у резерві світу" Івана Кратохвіла, члена об'єднання Мілоша Уржецького і православного священика Івана Гадраву.

Згідно з повідомленням, усім трьом пред'явлено звинувачення в тероризмі, участі в терористичному угрупованні, фінансуванні тероризму, а також підтримці й пропаганді тероризму.

Також повідомляється, що організація "Об'єднання чехословацьких солдатів у резерві світу" займалася збиранням коштів для поїздок людей в зону бойових дій і може бути безпосередньо пов'язана з російськими спецслужбами.

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Видання підкреслює, що рішення суду не остаточне.

Нагадаємо, 21 квітня Національний центр протидії організованій злочинності Чехії (NCOZ) провів масштабну спецоперацію та затримав щонайменше п'ятьох чехів-членів воєнізованих формувань, які, як підозрюють, воювали на Донбасі на боці окупантів або "постачали" туди для участі в боях громадян Чехії.

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Автор: Павло Степанець