У двох випадках противник обстрілював позиції українських підрозділів одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку наших воїнів.

Протягом минулої доби, 24 лютого, збройні формування Російської Федерації продовжили здійснювати збройні провокації та шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Так, зі стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік населених пунктів Південне і Талаківка.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - повідомили у штабі.

В передмісті Авдіївки та неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки здійснили неприцільні постріли з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Чермалик український воїн, який ніс чергування на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ Російської Федерації, який намагався проникнути на українські позиції. В ході затримання противник наніс нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта.Читайте такожЗагострення на Донбасі: журналісти показали, що відбувається в прифронтовому Золотому (відео)

«Основною метою дій російсько-окупаційних військ минулої доби залишається провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню», - пояснюють у штабі ООС.

У двох випадках противник обстрілював позиції українських підрозділів одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку наших воїнів.

Крім того, в одному випадку зафіксовано хибний запит на тишу з боку збройних формувань Російської Федерації, що свідчить про широке використання противником маніпуляцій та викривлення інформації для досягнення ним власних цілей.

Станом на 7 годину ранку 25 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил стабільна, порушень з боку російських окупантів не зафіксовано.

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Автор: Денис Прядко