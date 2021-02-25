Протягом минулої доби, 24 лютого, збройні формування Російської Федерації продовжили здійснювати збройні провокації та шість разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
Так, зі стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік населених пунктів Південне і Талаківка.
"В результаті обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - повідомили у штабі.
В передмісті Авдіївки та неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки здійснили неприцільні постріли з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту Чермалик український воїн, який ніс чергування на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ Російської Федерації, який намагався проникнути на українські позиції. В ході затримання противник наніс нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта.Читайте такожЗагострення на Донбасі: журналісти показали, що відбувається в прифронтовому Золотому (відео)
«Основною метою дій російсько-окупаційних військ минулої доби залишається провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню», - пояснюють у штабі ООС.
У двох випадках противник обстрілював позиції українських підрозділів одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку наших воїнів.
Крім того, в одному випадку зафіксовано хибний запит на тишу з боку збройних формувань Російської Федерації, що свідчить про широке використання противником маніпуляцій та викривлення інформації для досягнення ним власних цілей.
Станом на 7 годину ранку 25 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил стабільна, порушень з боку російських окупантів не зафіксовано.
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