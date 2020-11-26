За словами заступника керівника ОП, президент має бачення того, яким чином досягти миру на Донбасі, і Україна до цього йде.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у питанні досягнення миру на Донбасі є рух вперед.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він сказав в інтерв'ю програмі «Бацман».

Тимошенко заявив, що президент Володимир Зеленський має бачення того, яким чином досягти миру на Донбасі, і Україна до цього йде.

"Якщо президент не буде все для цього (встановлення миру на Донбасі) робити, цього не відбудеться. Тому що цей мир вигідний у першу чергу нам, адже це територія України, і там є громадяни України. Без бажання і постійних дій з боку президента не вийде досягти миру", - наголосив він.

Заступник керівника Офісу президента зауважив, що на Донбасі чотири місяці зберігається режим тиші, хоча є й факти загибелі військових та обстріли. Однак він наголосив, що у порівнянні з минулими роками війни кількість цих втрат та обстрілів зменшилася в рази.

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"Ніхто не міг два чи три роки тому подумати, що Олег Сенцов сюди повернеться, чи про те, що ми зможемо повернути таку кількість людей. Певними кроками - вони можуть бути маленькими, але ми все одно рухаємося", - сказав він.

Війна на Донбасі: порушення перемир'я з боку бойовиків

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.

Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.

30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.

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Автор: Юлія Янкевич