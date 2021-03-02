Бойовики сім разів відкривали вогонь у бік позицій української армії.

Упродовж минулої доби в районі проведення ООС на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС.

Зокрема, бойовики відкривали вогонь в районі Водяного, Красногорівки, Невельського, Богданівки та Луганського. На обстріли ворога ЗСУ давали відповідь.

"Неподалік Павлополя, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування", - йдеться у повідомленні.

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Постраждалих воїнів доправили до лікарні, їм надають медичну допомогу. Обставини інциденту з'ясовують керівництво військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

"Основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗСУ", - пояснили в командуванні.

З початку поточної доби ворожих обстрілів в районі ООС не зафіксовано.

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Автор: Юрій Годован