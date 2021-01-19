За минулу добу в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку терористів незаконних збройних формувань.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС у Facebook.
Обстріл зафіксовано в районі Богданівки на Донеччині. Там ворог застосував 82-мм міномет.
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"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша" - йдеться у повідомленні штабу.
З початку доби 19 січня на Донбасі зберігається режим тиші, обстановка в районі проведення ООС контрольована українськими захисниками.
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