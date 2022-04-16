Немає жодних шансів, що Росія зможе загрожувати країнам НАТО.

Росіяни програють війну проти України, в тому числі, через жахливий рівень штабного управління. Але все одно окупанти спробують атакувати ЗСУ на відкритій місцевості у східному регіоні.

Про це в ефірі американського телебачення заявив генерал у відставці і військовий аналітик Баррі Маккеффрі.

Після Донбасу росіяни спробують захопити Одесу.

"Росіяни втратили вже 35 тисяч убитими і пораненими. Так що тепер вони спробують розбити українські війська не в містах з щільною забудовою, а на відкритій місцевості Донбасу. А потім спробувати захопити Одесу. США і 50 союзників зараз допомагають українським військам зброєю на відкритій місцевості", - сказав генерал.

За його словами, немає жодних шансів, що Росія зможе загрожувати країнам НАТО.

"Це неможливо. Росія відправила 60% свого особового складу воювати в Україну. У них справи так собі. Вони програють театри бойових дій, у них жахливий рівень штабного управління, тактичний рівень 65 батальйонів низький, неефективний і страждає від відсутності дисципліни", - зазначив військовий аналітик.

За його словами, "Путін стратегічно цю війну вже програв. НАТО сильніше ніж раніше, йде переозброєння, Фінляндія і Швеція готові приєднатися".

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 20 тисяч окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

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