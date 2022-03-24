Понад 1,8 млн дітей переїхали в сусідні країни як біженці, а 2,5 млн дітей стали внутрішньо переміщеними особами.

Один місяць війни в Україні призвів до переселення 4,3 мільйонів дітей - більш ніж половини від 7,5 мільйонів дитячого населення країни.

Про це повідомляє ЮНІСЕФ. Понад 1,8 млн дітей переїхали в сусідні країни як біженці. 2,5 млн дітей стали внутрішньо переміщеними особами всередині України.

"Війна спричинила одне з найшвидших масових переміщень дітей з часів Другої світової війни. Це похмура віха, яка може мати тривалі наслідки для наступних поколінь. Безпека, благополуччя дітей та доступ до основних послуг знаходяться під загрозою безперервного жахливого насильства", – сказала виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Війна також мала руйнівні наслідки для цивільної інфраструктури та доступу до основних послуг.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), наприклад, повідомила про 52 напади на заклади охорони здоров’я по всій країні за останні чотири тижні, тоді як Міністерство освіти і науки України повідомило про пошкодження понад 500 закладів освіти. За оцінками, зараз 1,4 мільйона людей не мають доступу до безпечної води, тоді як 4,6 мільйона людей мають обмежений доступ до води або ризикують бути відключеними. Понад 450 000 дітей у віці від 6 до 23 місяців потребують додаткового харчування.

В Україні з початку війни внаслідок російської агресії вже загинули 128 дітей, поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 172 дитини.