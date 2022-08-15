Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Українські воїни ліквідували ще 200 російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 серпня орієнтовно становлять близько 43750 (+200) осіб.

Також знищено: танків ‒ 1876 (+12) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 4141 (+15) одиницю, артилерійських систем – 985 (+5) одиниць, РСЗВ - 261 (+0) одиницю, засоби ППО - 136 (+0) одиниць, літаків – 233 (+0) одиниці, гелікоптерів – 195 (+1) одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 787 (+3), крилаті ракети - 187 (+0), кораблі/катери - 15 (+0) одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5) одиниці, спеціальна техніка - 92 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, на Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському і Краматорському напрямках українські військові стримали ворожі штурми і змусили противника відійти.

Вас також можуть зацікавити новини: