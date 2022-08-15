У Покровській громаді через ворожий обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури.

На Дніпропетровщині ніч масових атак, пошкоджено підприємство енергетичної інфраструктури у Покровській громаді.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він зазначає, що у Покровській громаді через ворожий обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. При цьому додав, що, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Резніченко повідомив, що ще 20 реактивних снарядів поцілили у Марганецьку громаду - там без руйнувань і постраждалих.

"По Синельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300. Зруйнований об’єкт соціальної інфраструктури. Деталі "прильоту" з’ясовуються.

Одну російську ракету - X-59 - наші військові цієї ночі над областю збили",- зазначає голова Дніпропетровської ОВА.

Він зазначив, що під удар ворога також потрапили Синельниківський та Нікопольський райони. "Нікопольський район росіяни атакували з "Градів". У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнувань склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає", - зазначає Резніченко.

Як повідомляв УНІАН, вчора близько 18:00 окупаційні війська з "Градів" обстріляли Марганецьку громаду в Нікопольському районі.

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