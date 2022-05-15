Військовий брав участь у бою в Количівці під Черніговом.

Уперше в українську армію Анатолій з позивними "Джордан" пішов добровольцем, служив у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". В районі проведення Антитерористичної операції виконував бойові задання у Красногорівці, Водяному та був поранений.

Про нього розповідається на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Чернігівщини у складі окремого батальйону оперативного командування "Північ".

"Моя кохана дружина мене не відпускала. Я сказав, що піду хліба куплю, а сам пішов у військкомат. Вона сварилася, плакала, але потім змирилася. До речі, вона з дочкою займається волонтерством", - розповідає військовий.

"Джордан" брав участь у бою в Количівці під Черніговом.

"Вийшов наш розрахунок. "Афганець", наш ротний, пішов до дороги, а я - на перехрестя. Мій побратим "Батюшка" спостерігав, передав мені, коли виходила ворожа колона, а я вискакував і відпрацьовував по противнику. Ворожа БПМ ніби задимілася, а я побіг", - згадує чоловік.

Каже, що біг і посміхався, а вороги з підбитої БМП намагалася ще поцілити по українському захиснику. Але цього він не пам’ятає – усе розповів той же "Батюшка". "Джордан" каже, що навіть у дитинстві він так не стрибав через паркани, як робив це тоді у Количівці.

"У мене залишався останній заряд. Я вискочив з-за рогу вулиці і влупив у десантний відсік. Вона (БМП) загорілася. Далі почалася така м’ясорубка, що вже було незрозуміло, крили і наші, і не наші. Була каша. Більше того, були прильоти "Градів" поруч…", - згадує воїн.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині українські військові збили вже 201-й винищувач російських окупантів.