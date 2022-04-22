Дев'ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

За минулу добу уражено 15 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей. Дев’ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два "Орлана" із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил. Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, за Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8.

"Ще один Мі-8 – збивають морські піхотинці. Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття "Алігатора" – вертольота Ка-52 рашистів. Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України, здійснює прикриття наземних військ та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ", - поінформувало Командування.

Отже, за підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52); 9 БпЛА ОТР ("Орлан-10").

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, армія Росії вже готується застосовувати застарілу радянську військову техніку в повномасштабній війні проти нашої країни.