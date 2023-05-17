Бої за Мощун та Гостомель Київської області зірвали задум РФ щодо захоплення України, переконаний начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Про це він сказав в інтерв'ю в рамках програми "Різні люди". Відповідаючи на запитання, які події у період повномасштабної війни були найважчими для України, глава розвідки назвав бої в Мощуні й Гостомелі.
"Перший день та бої в Мощуні - я вважаю, що це були дві такі події, які зрештою до кінця зруйнували плани Російської Федерації. Повністю до кінця. Потім вибивання з Ірпеня поставило крапку. Але Мощун і бої в Гостомелі - це ті події, які зруйнували їхній задум", - зазначив Буданов.
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Як повідомляв УНІАН, Росія планувала окупацію всієї України максимум за 10 днів. У перший день широкомасштабного вторгнення війська РФ зайшли у Київську область, маючи плани захопити Київ.
Мощунська битва стала однією з найважливіших битв оборони Києва в березні 2022 року. Бої за контроль над селом Мощун і околицями тривали з 27 лютого до 21 березня 2022 року.
Бої за Гостомельський аеропорт розпочалися 24 лютого 2022 року. Окупанти взяли під контроль стратегічно важливий аеропорт "Антонов" біля смт Гостомель, куди російськими літаками змогли б переправити основні сили ворога, але згодом були вибиті звідти. Тривали бої з перервами до 27 лютого.