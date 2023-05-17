Бої, які відбулися в Київській області, були найважчими для нашої держави, зазначив керівник ГУР МО.

Бої за Мощун та Гостомель Київської області зірвали задум РФ щодо захоплення України, переконаний начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Про це він сказав в інтерв'ю в рамках програми "Різні люди". Відповідаючи на запитання, які події у період повномасштабної війни були найважчими для України, глава розвідки назвав бої в Мощуні й Гостомелі.

"Перший день та бої в Мощуні - я вважаю, що це були дві такі події, які зрештою до кінця зруйнували плани Російської Федерації. Повністю до кінця. Потім вибивання з Ірпеня поставило крапку. Але Мощун і бої в Гостомелі - це ті події, які зруйнували їхній задум", - зазначив Буданов.

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Як повідомляв УНІАН, Росія планувала окупацію всієї України максимум за 10 днів. У перший день широкомасштабного вторгнення війська РФ зайшли у Київську область, маючи плани захопити Київ.

Мощунська битва стала однією з найважливіших битв оборони Києва в березні 2022 року. Бої за контроль над селом Мощун і околицями тривали з 27 лютого до 21 березня 2022 року.

Бої за Гостомельський аеропорт розпочалися 24 лютого 2022 року. Окупанти взяли під контроль стратегічно важливий аеропорт "Антонов" біля смт Гостомель, куди російськими літаками змогли б переправити основні сили ворога, але згодом були вибиті звідти. Тривали бої з перервами до 27 лютого.

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