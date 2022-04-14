Польща готова дати відсіч Росії в разі нападу.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна розповів, чи готова його країна дати відсіч Росії у разі нападу.

Про це йшлося в його інтерв'ю ТСН.

За його словами, і Польща, і НАТО готові відповісти на агресію РФ проти країн-членів Альянсу.

"Ми завжди до цього готові. І не лише ми, а й наші союзники. Готові всі члени НАТО. Стаття 5 Вашингтонського договору каже, що агресія проти будь-якої країни НАТО – це агресія проти цілого Альянсу. І, якщо Володимир Путін почне якусь агресію проти Польщі, Литви, Латвії, Естонії чи Фінляндії, якщо вона буде в НАТО, - це буде червона лінія для всіх нас", - сказав він.

Речник польського дипломатичного відомства також додав, що не хотів би, аби Володимир Путін здійснив новий акт агресії.

Як повідомляло Командування Повітряних Сил ЗСУ, в середині березня безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно, вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряний простір і був збитий нашою ППО.

20 березня посол Росії у Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов погрожував НАТО. Зокрема, на запитання про те, чому Росію не турбують сусідні країни, які вже входять до НАТО, він відповів: "Звідки ви знаєте, що у нас немає планів проти Хорватії, Польщі, Болгарії?".

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